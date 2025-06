Drapia in prima linea contro il tumore al seno: successo per le giornate di prevenzione promosse dalla Lilt

Si è conclusa domenica con un’ampia partecipazione e un riscontro eccezionale la seconda giornata dell’iniziativa “Uniti per la prevenzione: lottiamo insieme contro il tumore al seno”, promossa dall’amministrazione comunale di Drapia in sinergia con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e il prezioso supporto dei giovani volontari del Servizio civile universale del Comune. L’evento, strutturato su due appuntamenti, ha centrato l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza vitale della prevenzione del tumore al seno, offrendo al contempo visite senologiche gratuite alla cittadinanza. La prima fase dell’iniziativa si era svolta lo scorso 30 marzo, con un seminario informativo altamente partecipato. In quell’occasione, il dott. Talarico, medico specialista, e il dott. Petrolo, presidente della Lilt, avevano entrambi ribadito l’importanza cruciale della prevenzione precoce e dell’educazione sanitaria quali strumenti imprescindibili nella lotta contro il cancro.

A seguito del seminario, erano state effettuate le prime visite senologiche gratuite, curate dalla dott.ssa Santagata. L’elevata adesione da parte della popolazione ha evidenziato una forte esigenza, spingendo l’amministrazione a organizzare una seconda giornata di screening. Questa si è tenuta ieri, sabato 7 giugno, permettendo ad altre 30 donne che ne avevano fatto richiesta di usufruire del servizio, garantendo così un accesso più ampio a controlli fondamentali.

Un messaggio chiaro e potente ha risuonato durante l’intero evento: la prevenzione rappresenta oggi l’arma più efficace nella battaglia contro il tumore al seno. Attraverso controlli periodici, una corretta informazione e l’adozione di stili di vita sani, è possibile diagnosticare la malattia in una fase iniziale, aumentando notevolmente le probabilità di guarigione e di sopravvivenza. Eventi di questa portata, resi accessibili a tutti, non solo contribuiscono a salvare vite, ma promuovono attivamente una cultura della salute consapevole e responsabile all’interno della comunità.

Il sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli, e l’intera amministrazione comunale hanno voluto esprimere la loro «profonda gratitudine ai giovani volontari del Servizio civile universale, il cui impegno e la cui dedizione sono stati fondamentali per la riuscita dell’iniziativa». Un «ringraziamento sentito» è stato rivolto anche «all’associazione Lilt, da anni in prima linea nella promozione della cultura della prevenzione e un punto di riferimento insostituibile per la salute pubblica». L’impegno nella prevenzione non si ferma qui: l’amministrazione Porcelli ha già annunciato che «l’attività, in stretta collaborazione con la Lilt, proseguirà nei mesi a venire con ulteriori iniziative», segno di una volontà ferma di continuare a investire nella salute e nel benessere dei cittadini di Drapia.