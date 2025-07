Estate in salute, a Tropea giornata dedicata a sana alimentazione e corretta esposizione al sole

L’estate e il forte caldo, a volte, possono essere pericolosi per la salute, specie se non ci si salvaguarda nel modo corretto. Proprio a tal proposito, domenica 27 luglio, a partire dalle ore 10 al Blanca Beach di Tropea, è in programma una giornata dedicata alla corretta esposizione al sole e alla sana alimentazione in estate. Il tutto impreziosito dai consigli di esperti come medici, biologi, nutrizionisti, farmacisti, infermieri e veterinari.

I professionisti presenti

Attesi diversi esperti della sanità regionale, nonché un’équipe di professionisti del calibro di: Donatella Paolino (Laboratorio di Nanomedicina, Umg Catanzaro), Carlo Barbalace (presidente Ordine Farmacisti Catanzaro), Levino Rajani (presidente Ordine Farmacisti Crotone), Angela Daniela Musolino (Presidente Ordine Farmacisti Reggio), Vincenzo Bartone (presidente Ordine Farmacisti Vibo), Domenico Luca Laurendi (presidente Ordine Biologi Calabria), Massimo Fresta (presidente Comitato Scientifico Fondazione Il Caduceo), Francesco Malena (presidente Federfarma Crotone), Simonetta Natalia Neri (presidente Federfarma Reggio), Rocco Cordiano (presidente Federfarma Vibo), Giuseppe Caparello (presidente Ordine Medici Veterinari di Catanzaro).

Degno di menzione anche il supporto dei seguenti dottori: Salvatore Benvenuto, Marilena Celano, Carlotta Chiappini, Giuseppe Cotroneo, Alessandra Democrito, Roberta Pugliese e Vanessa Senese.

Consigli utili

Un incontro, dunque, per affrontare al meglio questo caldo torrido e le temperature bollenti che stanno esasperando l’intera penisola. Tanti i consigli per prevenire ogni pericolo che può derivare dal caldo di questi mesi. E dritte anche per una buona abbronzatura, naturale e senza scottature.

Consigli anche per chi ha animali domestici, ad esempio cani: evitare di portarli in spiaggia nelle ore più calde, dar loro acqua sempre fresca, non forzarli ad andare in acqua, attenzione la sabbia che può procurare irritazioni.