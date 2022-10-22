Social
Salute
Giovani con sclerosi multipla di Calabria e Sicilia si ritrovano a Pizzo -Video
22 ottobre, 2022
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Salute

Nardodipace si dota di cinque defibrillatori istallati nelle diverse frazioni: «Presidio salvavita per residenti e visitatori»

A comunicare l’avvio della procedura di acquisto è il sindaco Loielo, che annuncia anche un contestuale corso di formazione per il corretto utilizzo delle apparecchiature sanitarie
Nardodipace si dota di cinque defibrillatori istallati nelle diverse frazioni: «Presidio salvavita per residenti e visitatori»
Salute

San Costantino, la lectio magistralis dello pneumologo Giuseppe Barbuto: «Oggi si muore più di bronchite che d'infarto o tumore»

L’ex primario dell’ospedale di Tropea è intervenuto alla Giornata della salute respiratoria promossa da Disabili senza barriere, destando grande interesse tra i presenti
San Costantino, la lectio magistralis dello pneumologo Giuseppe Barbuto: «Oggi si muore più di bronchite che d'infarto o tumore»
Salute

San Costantino, attesa per la “Giornata della Salute respiratoria” con attivazione del servizio di spirometria gratuito

All’evento promosso dall’associazione Disabili senza Barriere interverrà lo pneumologo Giuseppe Barbuto, per anni primario del Reparto di Medicina dell’ospedale di Tropea
San Costantino, attesa per la “Giornata della Salute respiratoria” con attivazione del servizio di spirometria gratuito
Salute

Drapia in prima linea contro il tumore al seno: successo per le giornate di prevenzione promosse dalla Lilt

L'evento ha sensibilizzato la comunità sull’importanza della prevenzione precoce e la grande partecipazione di cittadini ha spinto l'amministrazione Porcelli a proseguire con ulteriori iniziative in futuro
Drapia in prima linea contro il tumore al seno: successo per le giornate di prevenzione promosse dalla Lilt
Salute

Tropea: Club Inner Wheel, Unitre e Rotary uniscono le forze per sensibilizzare la popolazione su diabete, prevenzione e cure

L'incontro si terrà sabato 7 giugno alle ore 18 al Centro culturale provinciale (ex Pretura) di via Francesco Barone. Ospite del convegno la diabetologa Maria Letizia Di Renzo
Tropea: Club Inner Wheel, Unitre e Rotary uniscono le forze per sensibilizzare la popolazione su diabete, prevenzione e cure
Salute

Prevenzione e solidarietà, a Pizzo screening oncologici e cardiologici gratuiti

Si potranno effettuare inoltre visite dermatologiche, psicologiche, per patologie del cavo orale, ecografie mammarie, pap test, valutazione nutrizionistica
Prevenzione e solidarietà, a Pizzo screening oncologici e cardiologici gratuiti
Salute

Prevenzione dei tumori, ricerca e nuove terapie: a Pizzo un evento di divulgazione oncologica

L’appuntamento, che vanta la presenza di rinomati specialisti, sarà ospitato al palazzo della cultura. A promuoverlo, l’associazione Sole di speranza
Prevenzione dei tumori, ricerca e nuove terapie: a Pizzo un evento di divulgazione oncologica
Salute

In 200 si sottopongono a uno screening gratuito a Catanzaro: successo per l’iniziativa promossa da Fadoi-Animo

Venti le città italiane coinvolte in un evento che ha visto medici e infermieri effettuare visite e fornire consigli su un corretto stile di vita, con la collaborazione della Croce Rossa
In 200 si sottopongono a uno screening gratuito a Catanzaro: successo per l’iniziativa promossa da Fadoi-Animo
Salute

Terme di Galatro e Università Magna Graecia di Catanzaro insieme per la scienza: firmato un accordo di collaborazione

La collaborazione mira a promuovere l'innovazione nella terapia termale e a rafforzare la formazione specialistica, contribuendo al progresso delle pratiche terapeutiche in Calabria
Terme di Galatro e Università Magna Graecia di Catanzaro insieme per la scienza: firmato un accordo di collaborazione
Salute

Giornata di prevenzione e visite senologiche gratuite a Monterosso con la Lega italiana per la lotta ai tumori

Quindici pazienti si sono sottoposte a screening nel corso della tappa vibonese della campagna di Lilt. Nell'ambito dell’iniziativa distribuito materiale informativo
Giornata di prevenzione e visite senologiche gratuite a Monterosso con la Lega italiana per la lotta ai tumori
Salute

Settimana mondiale del glaucoma, all’Uici di Vibo giornata di screening gratuiti: «Alta la percentuale di patologie visive»

Sottoposte a visita ventiquattro persone. L’associazione: «A tante richieste non è stato possibile dare seguito»
Settimana mondiale del glaucoma, all’Uici di Vibo giornata di screening gratuiti: «Alta la percentuale di patologie visive»
Salute

Lotta ai tumori, la carovana della prevenzione Lilt a Monterosso con una giornata dedicata alle visite senologiche

Prosegue l’impegno dell’associazione provinciale guidata dal presidente Petrolo. Previste ulteriori iniziative anche in altri territori del Vibonese
Lotta ai tumori, la carovana della prevenzione Lilt a Monterosso con una giornata dedicata alle visite senologiche
Salute

Settimana del glaucoma, a Vibo l’Uici promuove screening visivi gratuiti per favorire una diagnosi precoce

La malattia cronica degenerativa coinvolge quasi sempre entrambi gli occhi e colpisce il nervo ottico. L’importanza della prevenzione alla base dell’iniziativa messa in campo dall’associazione
Settimana del glaucoma, a Vibo l’Uici promuove screening visivi gratuiti per favorire una diagnosi precoce
Salute

Uno studio diretto dal prof vibonese Rosano a Londra rivela l'importanza di una diagnosi tempestiva per lo scompenso cardiaco

Riconoscere subito i sintomi e avviare una terapia immediata significa non solo ridurre ospedalizzazioni e mortalità, ma anche contenere i costi sanitari. Ecco lo studio del gruppo capeggiato dal cardiologo calabrese
Uno studio diretto dal prof vibonese Rosano a Londra rivela l'importanza di una diagnosi tempestiva per lo scompenso cardiaco
Salute

Parrucche per pazienti oncologici, dalla Regione fondi per l'acquisto: al Vibonese assegnati 8mila euro

Per l'annualità 2025 la dotazione finanziaria è pari a 100mila euro ed è ripartita tra gli ambiti territoriali in base alla popolazione residente. Ecco come presentare domanda
Parrucche per pazienti oncologici, dalla Regione fondi per l'acquisto: al Vibonese assegnati 8mila euro
Salute

Riprendono gli screening mammografici a Vibo, il servizio sarà riattivato il 16 febbraio

A comunicarlo l'Asp provinciale sul proprio sito ufficiale. Tutte le informazioni utili sulle prenotazioni
Riprendono gli screening mammografici a Vibo, il servizio sarà riattivato il 16 febbraio
Salute

Apri gli occhi sulla vista, a Pizzo visite oculistiche gratuite per bambini e ragazzi

Giornata di prevenzione nella cittadina napitina grazie al progetto messo in campo dal Centro medico New Delta e il Comune. Previste anche attività ludiche
Apri gli occhi sulla vista, a Pizzo visite oculistiche gratuite per bambini e ragazzi
Salute

Vibo Valentia ultima per servizi sanitari, a stabilirlo è l’indagine annuale sulla qualità della vita

L’edizione 2024 della ricerca realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, boccia il capoluogo di provincia che chiude la graduatoria nazionale del Sistema salute
Vibo Valentia ultima per servizi sanitari, a stabilirlo è l’indagine annuale sulla qualità della vita
Salute

Il Biohacking arriva in Calabria: innovazione e benessere nella terra del Sud

Il progetto rivoluzionario che unisce scienza, salute e soprattutto business verrà presentato nella suggestiva cornice del Riva Lounge restaurant di Falerna Marina sabato 9 novembre
Il Biohacking arriva in Calabria: innovazione e benessere nella terra del Sud
Salute

A Soriano un convegno sulla prevenzione oncologica, la consigliera Varì: «Ogni percorso di guarigione passa attraverso l'informazione»

Durante l'incontro sono intervenuti il presidente Acmo Aldo Riccelli, l'oncologo Bonaventura Lazzaro e la psiconcologa Caterina Patania
A Soriano un convegno sulla prevenzione oncologica, la consigliera Varì: «Ogni percorso di guarigione passa attraverso l'informazione»
