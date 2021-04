Covid nel Vibonese, 8 nuovi casi mentre nel resto della Calabria i contagi oggi sono 540

I numeri del bollettino regionale confermano la criticità della situazione nel Cosentino, dove sono 245 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 8 i nuovi casi di Covid registrati oggi nel Vibonese. Zero invece i decessi. Stabili i contagi in tutta la Calabria, che oggi fa segnare 540 casi e 6 decessi.

In totale, sono stati sottoposti a test 666.676 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 712.351 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 53.024, quelle negative 613.652.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: casi attivi 6.711 (107 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 34 in reparto al presidio di Rossano;19 al presidio ospedaliero di Acri; 27 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 6.503 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.377 (9.963 guariti, 414 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 2.876 (64 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2.759 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.997 (4887 guariti, 110 deceduti).

Crotone: casi attivi 1.093 (37 in reparto; 1.056 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.692 (3.632 guariti, 60 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 406 (15 ricoverati, 391 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.196 (4.123 guariti, 73 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1.871 (110 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 25 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.728 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.429 (16.170 guariti, 259 deceduti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 245, Catanzaro 93, Crotone 61, Vibo Valentia 8, Reggio Calabria 133.