Covid: impennata di nuovi casi in Calabria (610), 11 nel Vibonese

Impennata di contagi in Calabria dove nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati ben 610 (ieri 402), 395 nella provincia di Cosenza, con un rapporto regionale tamponi-positivi del 13,58%. Di questi, però, ha riferito l’Asp di Cosenza, 115 positivi relativi a 421 tamponi sono pervenuti nel pomeriggio di ieri dopo l’avvenuta comunicazione alla Protezione Civile.

Sempre alto il numero delle vittime (8) con il totale che arriva a 975. In lieve calo i ricoverati, sia in area medica (-6, 461) sia in terapia intensiva (-1, 43). Gli isolati a domicilio sono 14.069 (+345) ed i guariti 41.530 (+264). I casi attivi sono 14.573 (+338). Dopo il cosentino, il maggior numero di contagi si registra a Reggio Calabria con 116. Seguono Catanzaro (52), Crotone (36) e Vibo Valentia (11). Ad oggi sono stati sottoposti a test 695.108 soggetti per un totale di 745.978 tamponi con 57.078 positivi. I dati sono del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 8.013 (102 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 29 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.807 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.895 (10.456 guariti, 439 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.814 (52 in reparto all’AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 22 in reparto all’AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2716 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.574 (5.459 guariti, 115 deceduti). Crotone: casi attivi 1.026 (44 in reparto; 982 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.180 (4.109 guariti, 71 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 395 (15 ricoverati, 380 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.381 (4.304 guariti, 77 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.256 (101 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 31 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.115 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.166 (16.893 guariti, 273 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 69 (69 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).