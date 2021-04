Covid, trend ancora alto in Calabria: 544 nuovi casi. Nel Vibonese sono 27

Non accenna a diminuire la curva dei contagi in Calabria. Nel bollettino del dipartimento Salute della Regione ne vengono segnalati 544 (ieri 619) a fronte di 4.177 tamponi, con un rapporto tamponi-positivi del 13,02%. Il grosso dei contagi giornalieri (226) è, ancora una volta, in provincia di Cosenza ma ne sono stati registrati anche 156 nel Reggino; 90 sono nel Catanzarese, 45 nel Crotonese e 27 nel Vibonese.

Quattro le vittime con il totale che arriva a 979. Tornano a salire i ricoverati con 6 nuovi ingressi in area medica (467) e 3 in terapia intensiva (46), con un tasso di occupazione dei posti letto del 48 e del 29%. Gli isolati a domicilio sono 14.024 (-45) mentre i guariti crescono di 576 arrivando a 42.106. I casi attivi sono 14.537 (-155). Ad oggi sono stati sottoposti a test 698.455 soggetti per un totale di 750.155 tamponi e 57.622 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 7.905 (100 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;17 al presidio ospedaliero di Acri; 29 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.701 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.230 (10.790 guariti, 440 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.903 (54 in reparto all’AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all’AOU Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2.799 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.575 (5.459 guariti, 116 deceduti). Crotone: casi attivi 1.016 (45 in reparto; 971 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.234 (4.163 guariti, 71 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 389 (15 ricoverati, 374 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.414 (4337 guariti, 77 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.255 (104 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 31 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.110 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.323 (17.048 guariti, 275 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 69 (69 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).