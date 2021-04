Vaccini anti-Covid, domani a Ricadi è la volta degli over 60

Prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus in provincia di Vibo Valentia. A partire dalle ore 9.00 infatti, nella giornata di domani presso il Palazzetto dello Sport di Ricadi si procederà con la vaccinazione agli over 60. Coloro che per qualsiasi motivo non riescono ad effettuare la prenotazione tramite la piattaforma, possono effettuarla direttamente presso la struttura.

Le vaccinazioni in provincia di Vibo

Dall’inizio della campagna in totale sono state somministrate, nei vari centri vaccinali attivati nell’ambito del territorio dell’Asp di Vibo Valentia, ben 45.684 dosi.

Mentre si procede con il completamento delle somministrazioni dei vaccini alle persone over 80 e ai cittadini appartenenti alla categoria “estremamente vulnerabili”, si amplia la platea degli aventi diritto in tutto il territorio aziendale, con un’altra importante fascia della popolazione: gli over 60.

«Data l’aumentata capacità vaccinale raggiunta grazie all’esperienza acquisita sul campo e all’esemplare impegno degli operatori, è nostra intenzione accelerare ulteriormente con la somministrazione dei vaccini» ha dichiarato il commissario straordinario Maria Bernardi in una nota stampa.

«Per tale motivo rinnovo l’invito a vaccinarsi, nella ferma convinzione che più velocemente si prosegue nella somministrazione dei vaccini, prima saremo in grado di contrastare gli effetti del coronavirus», conclude infine.