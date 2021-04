Covid, il Palazzetto dello sport di Badia centro vaccini per Nicotera e Limbadi

Lo ha disposto l'Asp di Vibo Valentia. Dal 29 aprile, ogni giovedì, i cittadini over 60 potranno vaccinarsi all'interno della locale struttura

Nicotera e Limbadi avranno a disposizione un proprio centro vaccini. Lo rende noto il Comune di Nicotera con un post pubblicato sulla pagina Facebook nel quale si legge: «Il palazzetto dello sport di Badia è stato dichiarato dal commissario Maria Bernardi hub vaccinale. Pertanto a partire dal 29 aprile, ogni giovedì, i cittadini over 60 che intendono effettuare il vaccino hanno a disposizione tale opportunità».

La presenza di una struttura a livello locale agevolerà i residenti contribuendo a velocizzare la campagna vaccinale. Per tali ragioni, il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco ha ringraziato la

«dottoressa Maria Bernardi che ha dimostrando grande sensibilità verso la richiesta avanzata, in conferenza dei sindaci, in modo congiunto, dal sottoscritto e dal sindaco di Limbadi Pantaleone Mercuri».