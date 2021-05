Covid: in Calabria oggi 343 nuovi positivi, 24 nel Vibonese

Tornano a salire i nuovi positivi in Calabria, passati dai 284 di ieri ai 343 di oggi – con 3.917 tamponi – con il tasso di positività che cresce all’8,75% (ieri 6,5%) e crescono i decessi (+10) arrivati a quota 1.056. In calo i ricoveri in area medica (-6, 426) e in terapia intensiva (-1, 38). Scendono di 216 unità gli isolati a domicilio (13.188) e crescono di 556 i guariti (47.146). I casi attivi sono 13.652 (-223).

La maggioranza dei nuovi positivi si registra in provincia di Cosenza con 117 casi, seguita da Reggio (75), Crotone (65), Catanzaro (62), Vibo Valentia (24). Ad oggi sono stati sottoposti a test 733.542 soggetti per un totale di 793.133 tamponi con 61.854 positivi. Sono i dati del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 7.287 (106 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 34 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 19 al presidio ospedaliero di Acri; 21 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.088 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.366 (12.891 guariti, 475 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.661 (43 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 17 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 12 in terapia intensiva; 2.582 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.442 (6.317 guariti, 125 deceduti). Crotone: casi attivi 829 (34 in reparto; 795 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.880 (4.800 guariti, 80 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 441 (20 ricoverati, 421 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.641 (4560 guariti, 81 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.355 (92 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 21 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 12 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 7 in terapia intensiva; 2.223 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.559 (18.264 guariti, 295 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 79 (79 in isolamento domiciliare); casi chiusi 314 (314 guariti).