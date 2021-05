Vaccini anti-Covid, il vibonese accelera, 67mila le somministrazioni

Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione anti–Covid avviata dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Ad oggi sono state inoculate 66.963 dosi così distribuite: 11.497 over 60, 10.500 ultra settantenni, 9.281 soggetti al di sotto dei 50 anni, 8.670 ultra ottantenni (la maggior parte dei quali ha ricevuto anche la seconda dose), mentre gli over 50, la cui possibilità di vaccinarsi è partita da domenica scorsa, sono a quota 9.281. Nella sola giornata di ieri (11 maggio) sono state vaccinate 1.943 persone.

Un’accelerazione dopo il via libera ai vaccini per la fascia d’età dai 50 ai 69 anni che ha fatto registrare in tutta la Calabria un boom di adesioni. Oltre 32.500 le prenotazioni giunte in appena 24 ore sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

La Protezione Civile regionale fa sapere che «è possibile prenotarsi anche attraverso il numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947. Per info si può contattare il centralino dedicato della Protezione civile: 0961 789775». Il commissario dell’Asp vibonese Maria Bernardi, fa inoltre sapere che coloro i quali dovessero avere difficoltà ad accedere alla piattaforma, possono effettuare la prenotazione direttamente nei centri vaccinali della provincia.