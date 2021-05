Vaccini: l’Asp di Vibo attiva il servizio per l’aggiornamento della tessera sanitaria

L’Asp di Vibo Valentia, dopo avere registrato numerose lamentele da parte dell’utenza per problemi tecnici legati al mancato riconoscimento sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it della tessera sanitaria, ha attivato un servizio che consente di superare i problemi legati alle prenotazioni dei vaccini anti-Covid-19.

«Gli utenti interessati – comunica in una nota l’Azienda sanitaria provinciale – potranno inviare una e-mail all’indirizzo attivazionets@aspvv.it allegando copia della tessera sanitaria che il sistema non riconosce, con l’indicazione del proprio recapito telefonico. Un nostro operatore provvederà, in tempi brevi, ad inviare la nuova tessera provvisoria aggiornata consentendo così, di procedere regolarmente con la prenotazione del vaccino anti-covid».