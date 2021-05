Covid, vaccini anche per gli over 40: prenotazioni attive da oggi in Calabria

Anche in Calabria da oggi sarà possibile agli over 40 prenotarsi per il vaccino anti Covid. Mentre in un primo momento era stata indicata la data del 19 o del 20, la Protezione civile regionale fa ora sapere che le prenotazioni sono attive sulla piattaforma.

«Si comunica – si legge in una nota – che, in base all’ordinanza del commissario straordinario, generale Paolo Figliuolo, da oggi, lunedì 17 maggio, è possibile anche per gli over 40, quindi fino ai nati nel 1981, accedere alla vaccinazione anti Covid-19».

La prenotazione è consentita attraverso la piattaforma, oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947 per essere ricontattati. «Continueranno ad avere particolare attenzione – conclude il comunicato – per le categorie fragili e le classi di età over 50, fino a garantire la massima copertura. Per info si può contattare il centralino dedicato della Protezione Civile: 0961 789775».

Le dosi somministrate finora in Calabria

Sono state oltre 13mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate ieri in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la Calabria è salita in terzultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate: nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’87%, meglio della Sardegna (80%) e della Provincia autonoma di Bolzano (86,3%); mentre la media nazionale è 91%%.

Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 790.636 vaccini. 145.532 sono andate agli over 80, 259.068 a soggetti fragili e caregiver, 88.880 a operatori sanitari, 28.620 a personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie o lavori a rischio, 28.681 a ospiti di strutture residenziali, 76.926 alla fascia 70-79 anni, 66.167 alla fascia 60-69, 30.975 al personale scolastico, 18.262 al comparto sicurezza e difesa, 47.535 a “altro”.

Nel Vibonese

Nella giornata di ieri nel Vibonese sono state 2.167 le dosi somministrate, un dato solo in leggera flessione rispetto al giorno precedente: nel family vax day del 15 maggio, infatti, le inoculazioni sono state 2.429.

Ad oggi nel Vibonese sono state somministrate in totale 77.631 dosi.