Covid, a Vibo Valentia nessun nuovo contagio. Situazione in miglioramento in tutta la Calabria

Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Calabria. È quanto emerge dal bollettino giornaliero diramato dalla Regione che riporta inoltre 108 nuovi positivi e 404 guariti. Effettuati quasi 3.200 tamponi.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 765.740 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 831.812 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 64.811, quelle negative 700.929.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 5, Catanzaro 22, Crotone 21, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 60, Altra Regione o Stato Estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: 7.082 (85 in reparto AO di Cosenza; 35 in reparto al presidio di Rossano; 10 al presidio ospedaliero di Acri; 7 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 6.931 in isolamento domiciliare); 14.592 (14.088 guariti, 504 deceduti).

Catanzaro: 1.603 (31 in reparto all’AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 8 in reparto all’AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.551 in isolamento domiciliare); 7.914 (7.782 guariti, 132 deceduti).

Crotone: 672 (23 in reparto; 649 in isolamento domiciliare); 5.459 (5.371 guariti, 88 deceduti).

Vibo Valentia: 310 (20 ricoverati, 290 in isolamento domiciliare); 4.933 (4.846 guariti, 87 deceduti).

Reggio Calabria: 1.770 (89 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 21 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.643 in isolamento domiciliare); 20.082 (19.773 guariti, 309 deceduti). –

Altra Regione o Stato estero: 51 (51 in isolamento domiciliare); 343 (343 guariti).