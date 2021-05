Covid, in Calabria 2 morti e 228 nuovi casi: 12 in provincia di Vibo

In provincia di Vibo Valentia emersi 12 nuovi casi Covid-19. Lo riferisce il bollettino regionale nel quale si fa presente che nel territorio vibonese i casi attivi sono 292 di cui 20 ricoverati e 272 in isolamento domiciliare. 4.963, invece i casi chiusi. Tra questi, 4.876 guariti e 87 deceduti.

I contagi in Calabria

I casi confermati oggi in Calabria sono invece 228 e sono così suddivisi: Cosenza 104, Catanzaro 70, Crotone 4, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 38. Altra Regione o stato estero 0. I decessi nelle ultime 24 ore sono 2 mentre si registra un alto numero di guariti: 508 in un giorno. I tamponi processati sono invece 3.310. In totale ad oggi sono stati sottoposti a test 768.717 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 835.122 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus da inizio pandemia sono 65.039 (+228 rispetto a ieri), quelle negative 703.678.

La situazione nelle province