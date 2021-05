Covid, in Calabria 70 nuovi casi positivi: 14 sono nel Vibonese

Sono 70 i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di poco più di 1300 tamponi effettuati. Di questi, 14 contagi riguardano il Vibonese. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche due nuovi decessi. 381 le guarigioni.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 779.943 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 848.599 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 65.951 (+70 rispetto a ieri), quelle negative 713.992.

I casi di oggi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 4, Catanzaro 1, Crotone 2, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 49. Altra Regione o Stato estero 0.

I dati provincia per provincia