Vax day il 2 giugno per i cittadini di Rombiolo, Filandari e San Calogero

Vax day mercoledì due giugno per i cittadini di Rombiolo, Filandari e San Calogero. In quella giornata, nell’auditorium comunale di Rombiolo potranno sottoporsi a vaccinazione coloro che hanno ricevuto la prima dose di Pfizer e Moderna il primo maggio, gli over 40, i soggetti fragili e i caregiver.

Per evitare code e assembramenti, sono stati disposti specifici orari per ciascun comune: San Calogero dalle ore 9:00 alle ore 12:00; Filandari dalle ore 11:00 alle ore 14:00; Rombiolo dalle ore 13:00 alle ore 18:00.

È obbligatoria la prenotazione, effettuabile sulla piattaforma http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it sulla quale non è presente Rombiolo: l’amministrazione comunale informa che non ha alcuna importanza il centro selezionato, in quanto la vaccinazione avverrà comunque nell’auditorium. Per i cittadini di Rombiolo, è anche garantito un servizio di assistenza alla prenotazione dal lunedì al venerdì in municipio – dalle ore 10 alle 12. Stessa cosa in municipio a Filandari, ogni giorno dalle ore 08:30 alle ore 11:30.