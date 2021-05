Covid, in Calabria 185 nuovi casi: 10 sono nel Vibonese

Sono 185 i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati in Calabria nelle ultime 24 ore, di questi dieci sono relativi al Vibonese. Tre i decessi. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 366 guarigioni. Poco meno di tremila i tamponi effettuati. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 788.952 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 858.302 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 66.454 (+185 rispetto a ieri), quelle negative 722.498.

I nuovi casi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 66 Catanzaro 27, Crotone 31, Vibo Valentia 10, Reggio Calabria 51, altra Regione o Stato estero 0.

I dati provincia per provincia