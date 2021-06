Covid, oggi e domani vaccini a maturandi e docenti senza prenotazione

Corsia preferenziale questo weekend in Calabria per chi tra qualche giorno dovrà confrontarsi con l'esame di Stato. Da lunedì è il turno dei ragazzi di terza media. Ecco come funziona

Al via il weekend dedicato alla vaccinazione di maturandi e docenti in Calabria. Il 5 e il 6 giugno potranno infatti presentarsi nei vari centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio regionale, senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di autocertificazione (CLICCA QUI PER SCARICARLA) che attesti la proprio condizione – firmata dai genitori in caso di minore – e la copia di un documento di identità allegato. [Continua in basso]

Da lunedì 7 giugno, invece, sarà il turno dei ragazzi della terza media, anche essi impegnati nelle prove di esame. Questi ultimi potranno ricevere il vaccino da parte dei pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali, sempre dopo la consegna di un’autocertificazione firmata dalla madre o dal padre.

Ecco i principali centri vaccinali:

Provincia di Catanzaro:

-Catanzaro: hub Ente fiera “Area Magna Graecia”

-Lamezia Terme: ospedale “Giovanni Paolo II”, Dipartimento di Prevenzione

Asp (ex ospedale zona Sant’Antonio)

Provincia di Cosenza:

-Acri: palazzo San Severino Falcone

-Castrovillari: centro vaccinale “La locomotiva”

-Corigliano Rossano: hub

-Cosenza: palazzetto delle associazioni

-Lattarico: centro sociale

-Mendicino: chiesa di San Pietro Mendicino

-Montalto Uffugo: centro Protezione Civile ex Invitalia

-Paola: palatenda

-Rende: parco acquatico “Santa Chiara”

-Roggiano Gravina: poliambulatorio

-San Giovanni in Fiore: palestra istituto commerciale per geometri

-San Marco Argentano: palestra

-Scalea: poliambulatorio specialistico

Provincia di Crotone

-Crotone: Asp centro vaccinale, Croce Rossa (solo sabato)

-Cirò marina: palazzetto dello sport

-Mesoraca: palestra scuola primaria

Provincia di Reggio Calabria

-Reggio Calabria: polo sanitario nord

-Siderno: hub

-Taurianova: poliambulatorio specialistico

Provincia di Vibo

-Vibo: palavalentia

-Ricadi: palazzetto dello sport

-Serra San Bruno: palazzetto dello sport