Vaccini, in provincia di Vibo Valentia somministrate oltre 118mila dosi

Sono state finora 118.222 le dosi di vaccino anti Covid somministrate nella provincia di Vibo Valentia. Lo riporta l’ultimo report dell’Azienda sanitaria provinciale, aggiornato a ieri sera.

La campagna di immunizzazione prosegue a pieno ritmo, con una media di inoculazioni che sembra essersi assestata sulle duemila al giorno. Nello specifico, ieri 6 giugno sono state 2.297 le persone che hanno ricevuto il siero. Sabato 5 sono state 2.229; venerdì 4 giugno 2.251 e 2.273 giovedì 4. Poco più di novemila le somministrazioni, quindi, negli ultimi quattro giorni. Giorni in cui, è stato possibile accedere al vaccino per tutte le fasce d’età: dal 3 giugno, infatti, sono state aperte le prenotazioni agli over 12 e, in particolare, il weekend appena passato è stato dedicato ai maturandi.

