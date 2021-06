Vibo, chiude uno dei reparti Covid e si scatena la festa tra le infermiere – Video

Allo Jazzolino calano i ricoveri e non c'è più bisogno dei posti letto di Pediatria che erano stati riconvertiti per accogliere i pazienti contagiati. La gioia del personale si trasforma in un balletto postato poi sui social

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Chiude uno dei reparti Covid allo Jazzolino di Vibo Valentia e subito si scatena la festa tra infermiere e oss. Settimane di fatica e dolore, tutte bardate con le pesanti tute anti contagio, ad assistere i pazienti affetti dal virus e, purtroppo, anche a vederne qualcuno andare via. Quindi la bella notizia e la gioia incontenibile che si trasforma in un balletto immortalato e postato sul social Tik tok. Immagini che sono subito rimbalzate da un cellulare all’altro, ottenendo in poche ore già più di ottomila like e oltre cento condivisioni.

Il virus arretra dunque anche in provincia di Vibo Valentia. I pazienti positivi al Covid ricoverati allo Jazzolino attualmente sono otto. A chiudere i battenti in “versione Covid” è stato il reparto di Pediatria che era stato riconvertito per accogliere i pazienti contagiati.

LEGGI ANCHE:Vibo, l’ospedale si avvia a tornare alla normalità