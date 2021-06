Vibo Marina, intesa tra Asp e Comune: sì al Poliambulatorio

Raggiunta l’intesa per l’istituzione del Poliambulatorio a Vibo Marina. Il disco verde al termine di un incontro tenutosi nelle scorse ore tra il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia Maria Bernardi e il sindaco del capoluogo Maria Limardo. [Continua in basso]

«L’accordo raggiunto – dichiara il capo dell’amministrazione -, oltre a garantire l’istituzione del servizio del Poliambulatorio, permette di progettare il coordinamento e l’ottimizzazione dei servizi socio-sanitari. Si tratta di un accordo che coglie in pieno l’esigenza della continuità di servizio al territorio con quella del riordino delle attività erogative, secondo logiche di utilizzo efficiente delle risorse, e rappresenta un bell’esempio di dialogo di tutte le forze presenti sul territorio. Grazie alla disponibilità e ad una proficua collaborazione tra le istituzioni – aggiunge il sindaco – continueremo ad offrire ai cittadini un accesso facilitato ai servizi e a potenziare sul territorio l’offerta dedicata ai più fragili e alle loro famiglie. Realizziamo così quel modello di presa in carico che mette in rete i diversi servizi e attori sul territorio. Nel breve periodo – chiude il sindaco – l’accordo garantisce la permanenza dei servizi dell’Asp sul territorio comunale e rispondere così alle istanze della collettività».

Maria Bernardi commissario Asp di Vibo Valentia

Dal canto suo, la Bernardi sottolinea che «l’istituzione di un poliambulatorio a Vibo Marina è stata tra le prime istanze che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Limardo mi ha rappresentato e che ho subito raccolto, in coerenza, del resto, con una formale richiesta pervenuta in tal senso. Condivido inoltre l’esigenza di andare incontro agli interessi di una vasta comunità finora sempre trascurata. Il primo passo è certamente quello della ricerca dei locali in relazione ai quali si stanno individuando tutte le soluzioni possibili, attingendo – chiude il commissario – anche all’aiuto della Capitaneria di Porto e del parroco, don Saverio, sono certa che insieme con il sindaco porteremo a compimento l’importante obiettivo».