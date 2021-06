Covid, nel Vibonese 6 contagi in più e 15 guariti: casi attivi scendono a 182

Sono 72 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.585 tamponi effettuati. Un solo decesso registrato, nel Reggino. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 227 guariti. Rispetto a ieri si registra anche un -1 per quanto riguarda i ricoveri e -1 terapie intensive. In Calabria, ad oggi, le persone risultate positive al Coronavirus sono state in tutto 68.232.

Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, questa la situazione odierna: si registrano 6 contagi in più e 15 guarigioni, scende così a 182 il numero di casi attivi.

I dati provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 803 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 775 in isolamento domiciliare); 9.229 guariti, 140 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 6.200 (52 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6144 in isolamento domiciliare); 16.019 guariti, 546 deceduti.

– Crotone: casi attivi 121 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 110 in isolamento domiciliare); 6.282 guariti, 99 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 725 (53 in reparto, 3 in terapia intensiva, 669 in isolamento domiciliare); 21.829 guariti, 332 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 182 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 175 in isolamento domiciliare); 5.228 guariti, 91 deceduti.

L’Asp di Crotone comunica che tra i dodici soggetti positivi di oggi 2 sono migranti.