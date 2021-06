Covid, nel Vibonese scende sotto quota 100 il numero degli attuali positivi

Scende sotto quota cento il numero degli attuali positivi in provincia di Vibo Valentia. È quanto emerge dal bollettino odierno diramato dalla Regione Calabria. Sono 67 in tutti i nuovi contagi, di cui solo due nel Vibonese. Si registra anche un decesso, in provincia di Cosenza (avvenuto però il 27 maggio e di cui si ha avuto notizia tramite flusso schede Istat di morte). Scendono ancora i ricoveri, mentre sono 302 i guariti nelle ultime 24 ore – di cui 16 a Vibo. [Continua in basso]

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è stato 918.171 (+2.907 rispetto a ieri). Le persone risultate positive al coronavirus da inizio pandemia sono 68.763.

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 48, Catanzaro 5, Crotone 4, Vibo Valentia 2, Reggio Calabria 6, altra regione o Stato estero 2.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 236 (20 in reparto, 2 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); 9856 guariti, 142 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 5247 (30 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5213 in isolamento domiciliare); 17161 guariti, 554 deceduti.

– Crotone: casi attivi 74 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 68 in isolamento domiciliare); CASI 6380 guariti, 100 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 435 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 409 in isolamento domiciliare); 22263 guariti, 333 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 93 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); 5363 guariti, 92 deceduti.