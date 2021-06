Covid, allergici: la vaccinazione spostata dallo Jazzolino al PalaValentia

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia fa sapere che dalla prossima settimana le vaccinazione anti-covid ai pazienti allergici, programmate tutti i martedì, saranno somministrate presso il PalaValentia e non più presso l’ospedale civile Jazzolino. Pertanto, i pazienti allergici che si sono regolarmente prenotati potranno recarsi, all’orario stabilito, direttamente presso la struttura di Viale della Pace. [Continua in basso]

«Le vaccinazioni – si legge in una nota – saranno comunque somministrate in ambiente protetto con la presenza del medico anestesista. Il trasferimento si è reso necessario al fine di ridurre i disagi dovuti alle torride temperature che si stanno registrando in questi giorni e tale decisione permetterà agli utenti di sottoporsi alla vaccinazione in ambienti più ampi e confortevoli». L’Asp fa, inoltre, sapere che, a causa del perdurare delle alte temperature e fino a nuove disposizioni, l’ordinaria somministrazione dei vaccini presso il PalaValentia avverrà a determinate fasce orarie: tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 11 e dalle ore 17 alle ore 23. Gli utenti prenotati tra le 11 e le 17, a cui l’Ufficio vaccinazioni inoltrerà comunque una comunicazione via whatsApp, potranno anticipare o posticipare l’accesso al PalaValentia.