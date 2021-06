Covid, in Calabria 25 nuovi casi e 183 guariti: il bollettino

Sono 25 i nuovi casi Covid-19 emersi nelle scorse ore in Calabria. Lo riferisce il bollettino regionale nel quale vengono riportati anche i dati riferiti ai nuovi tamponi (+2.296) e ai guariti, +183 in un giorno. Non si registrano decessi.

I dati

Per la provincia di Vibo Valentia, i nuovi positivi sono 4 mentre i casi in totale da inizio pandemia sono 5.561. Attualmente le persone contagiate sono 59 di cui solo 2 ricoverate in reparto. I contagi confermati oggi nelle 5 province sono dunque così suddivisi: Cosenza 7, Catanzaro 2, Crotone 3, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 0. A questi si aggiungono ulteriori 9 casi accertati tra migranti.

Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 930258 (+2.296). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68937 (+25) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 168 (16 in reparto, 2 in terapia intensiva, 150 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10079 (9936 guariti, 143 deceduti).

Cosenza: casi attivi 4561 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4533 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18448 (17892 guariti, 556 deceduti).

Crotone: casi attivi 53 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 49 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6507 (6407 guariti, 100 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 316 (21 in reparto, 1 in terapia intensiva, 294 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22772 (22439 guariti, 333 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 59 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5502 (5410 guariti, 92 deceduti).

Dei 25 soggetti positivi di oggi 9 sono migranti (comunicati dall’Asp di Reggio Calabria).