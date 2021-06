Covid, in Calabria 25 nuovi contagi. Ecco la situazione nel Vibonese

Sono 25 i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati in Calabria nelle ultime 24 ore, di cui uno nel Vibonese. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche due decessi – entrambi in provincia di Reggio Calabria. Vi sono state anche 209 guarigioni, pertanto il numero di casi attualmente positivi in tutta la regione è di 5.101.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti da inizio pandemia è di 932.484 (+2.226 rispetto a ieri), mentre le persone risultate positive sono in tutto 68.962 (+25 rispetto a ieri). [Continua in basso]

I casi positivi di oggi

I contagi registrati oggi sono così suddivisi: Cosenza 11, Catanzaro 4, Crotone 9, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 0.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 135 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 118 in isolamento domiciliare); 9973 guariti, 143 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 4432 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4404 in isolamento domiciliare); 18032 guariti, 556 deceduti.

– Crotone: casi attivi 60 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 56 in isolamento domiciliare); 6409 guariti, 100 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 287 (21 in reparto, 1 in terapia intensiva, 265 in isolamento domiciliare); 22466 guariti, 335 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 57 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 54 in isolamento domiciliare); 5413 guariti, 92 deceduti.