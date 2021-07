Emergenza Covid, contagi in leggero aumento. I dati nel Vibonese

Contagi in leggero aumento rispetto a ieri, due decessi e nessun nuovo ricovero in Rianimazione. Questi i dati diffusi dall’ultimo bollettino della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 94.0479 (+1.791). Le persone risultate positive al coronavirus sono 69.082 (+24) rispetto a ieri.

I casi provincia per provincia

Catanzaro: casi attivi 89 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.169 (10025 guariti, 144 deceduti).



Cosenza: casi attivi 2.609 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2.587 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.487 (19930 guariti, 557 deceduti).

Crotone: casi attivi 57 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.518 (6417 guariti, 101 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 202 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.894 (22.558 guariti, 336 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 42 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.521 (5.429 guariti, 92 deceduti).