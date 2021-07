Ospedale di Vibo, Pediatria: il Leo Club dona al reparto un kit di attrezzature

La presidente del Leo Club Vibo Valentia Angela Varrà si è recata ieri presso il reparto di Pediatria dell’ospedale civile Jazzolino di Vibo Valentia per consegnare un kit del valore di mille euro, acquistato dal Club con i fondi multidistrettuali destinati al tema operativo nazionale “Leo 4 safety and security”. Un tema che pone come obiettivo principale il miglioramento e il potenziamento delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza e\o primo soccorso di strutture pubbliche e private. Il kit, concordato in precedenza con il primario del Reparto di Pediatria e neonatologia dell’ospedale di Vibo Valentia, Salvatore Braghò, che ringraziamo per la disponibilità, contiene una famiglia di manichini qcpr di marca Laerdal (neonato, bambino e adulto) per il training RCP e un giubbottino per la simulazione della manovra di Heimlich.