Campagna vaccinale, la provincia di Vibo Valentia prima in Calabria

Il 48% della popolazione calabrese over 12 ha ultimato il ciclo vaccinale. È quanto emerge dal report sulle vaccinazioni della Protezione civile regionale. È stato raggiunto dalla prima dose il 65% della stessa platea. Suddividendo i dati per fasce di età emerge che quella con più vaccinati è la over 80 con il 79% con doppia dose (83% singola dose). Hanno completato il ciclo, inoltre, il 77% nella fascia 70-79 anni (85% una dose); il 67% tra i 60-69enni (80%); il 49% di 50-59enni (70%) ed il 40% di 40-49enni (62%). Nella fascia 12-39 hanno ultimato la vaccinazione il 27% (49% una sola dose). A livello provinciale, complessivamente, è Vibo Valentia quella con il maggior numero di vaccinati con il 60%, davanti a Crotone (52) e Catanzaro (51). Più indietro Cosenza (46) e Reggio Calabria (44). Situazione che si riscontra anche sul fronte delle prime vaccinazioni, con Vibo al 78% di popolazione raggiunta, Catanzaro 71, Crotone 70, Cosenza 65 e Reggio Calabria 58. Complessivamente, secondo il report della Protezione civile, per raggiungere il target dell’80% di prime vaccinazioni, mancano ancora 264.084 calabresi, mentre per ultimare il ciclo con doppia somministrazione ne mancano 545.005.