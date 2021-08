Corsi sanitari per i marittimi del Vibonese, la Cisl chiede un incontro all’Asp

Un incontro al fine di verificare se possibile istituire, effettuare presso l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia lo svolgimento dei corsi di primo soccorso sanitario, di primo livello (First Aid) e i corsi di assistenza medica di secondo livello (Medical Care), valevoli per poter svolgere attività lavorativa a bordo delle navi mercantili italiane. Lo chiede il coordinatore dell’Area Marittimi della Fit-Cisl Calabria Vincenzo Pagnotta al commissario straordinario dell’Asp Maria Pompea Bernardi. La richiesta di una riunione presso la sede di via Dante Alighieri, in quanto «nella nostra regione – spiega il sindacalista – risiede una altissima percentuale di lavoratori marittimi, concentrati maggiormente nel territorio vibonese. E molte sono state ad oggi le enormi difficoltà registrate degli stessi al fine di poter svolgere i corsi in oggetto in virtù delle tante richieste e dell’esiguo numero di aziende sanitarie che ad oggi li espletano».