Nicotera, da lunedì attiva all’ospedale postazione fissa del 118: l’annuncio del sindaco

Sarà operativa h24 per 12 mesi, ma non medicalizzata. Il primo cittadino Marasco ne ha dato notizia dopo che l'Asp lo ha avvisato di aver definito le operazioni di gara per l'aggiudicazione del servizio

A partire da lunedì 16 agosto sarà attivata presso la struttura ospedaliera di Nicotera una postazione fissa del 118, non medicalizzata e operativa h24 per 12 mesi. Lo ha annunciato il sindaco, Giuseppe Marasco, dopo aver ricevuto comunicazione dal management dell’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. [Continua in basso]

«Buone notizie per città di Nicotera e per i comuni vicini», ha commentato il primo cittadino dando notizia della definizione delle operazioni di gara per l’aggiudicazione del servizio di 118. «Voglio ringraziare – ha continuato – i sindaci dei comuni di Vibo Valentia Maria Limardo (presidente della conferenza dei sindaci di Vibo), Limbadi, Joppolo, Rombiolo e San Calogero per essersi battuti assieme al sottoscritto per l’ottenimento di questo importante presidio sanitario».

Gratitudine è stata espressa anche nei confronti del commissario Asp Maria Bernardi, «che nonostante le incredibili difficoltà incontrate, è riuscita a realizzare quanto promesso, alcuni mesi addietro, durante l’ultima conferenza dei sindaci tenutasi nell’aula consiliare di Vibo Valentia».