Ospedale Tropea, prenota una visita ma non trova nessuno: «Torni la prossima settimana»

Prenota una visita ma in ospedale non c’è nessuno e si sente consigliare di ritornare la prossima settimana. Accade nel Vibonese e specificatamente all’ospedale di Tropea. Protagonista, suo malgrado, una signora la cui disavventura viene riferita in una nota inviata alla nostra redazione. La visita – si specifica – era stata prenotata per il 18 agosto (oggi) fin dal mese di maggio.

«Ritorni la prossima settimana»

Tuttavia, una volta giunta nel nosocomio cittadino la donna ha trovato l’ambulatorio chiuso e come unica spiegazione ha ricevuto l’invito di ritornare la prossima settimana, perché oggi non c’era nessuno.

La denuncia

«Come si può qualificare questo comportamento che sbeffeggia i cittadini e nega loro ogni diritto, compreso quello di essere informati? Ci sarà un responsabile che dovrà spiegare perché nessuno ha avvisato dell’impossibilità di erogare la prestazione prevista, come succede in tutto il mondo civile?», si chiede. Eppure, a conti fatti, una visita prenotata mesi addietro viene cancellata senza alcuna comunicazione né tantomeno spiegazione.