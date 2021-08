A Nicotera attiva una postazione 118, il sindaco Marasco: «Fatti non parole»

Per il primo cittadino «un punto di partenza per arrivare all’istituzione del servizio a tempo indeterminato»

«Fatti non parole. È arrivata presso il presidio ospedaliero di Nicotera l’ambulanza, come prevista da capitolato, per l’attivazione della nuova postazione 118 h24 del comprensorio di Nicotera». Lo annuncia sui social il sindaco Giuseppe Marasco evidenziando che si tratta di una «prima risposta alle molteplici richieste portate avanti dall’amministrazione comunale e da tutto il nostro territorio, affamato di servizi che per troppo tempo è stato abbandonato al proprio destino».

Per il primo cittadino si tratta di «una conquista questa che l’amministrazione vuole intendere come un punto di partenza, per arrivare all’obiettivo finale, cioè l’istituzione a tempo indeterminato, della stessa, con l’integrazione del medico a bordo».