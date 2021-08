Covid, in Calabria 290 nuovi casi e 2 decessi. Il dato nel Vibonese

Sono i 18 nuovi casi positivi nel Vibonese, nessun decesso. Non scendono ancora i contagi in Calabria: 290 quelli registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino della Regione, per un totale di 75.079. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.053.101 (+4.990). Due i decessi (1.296 in totale) e 90 i guariti (69.945 in totale). [Continua in basso]

I casi provincia per provincia

I nuovi casi nelle altre province sono così distribuiti: 18 a Catanzaro, 56 a Cosenza, 20 a Crotone, 161 a Reggio Calabria e 17 fuori regione.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 296 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.522 (10.375 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 917 (31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 883 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.704 (23.104 guariti, 600 deceduti);

– Crotone: casi attivi 292 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 286 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.864 (6.762 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 1.784 (54 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.726 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.903 (23.554 guariti, 349 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 269 (7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 259 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.667 (5.575 guariti, 92 deceduti). [Continua in basso]

L’Asp di Catanzaro comunica 18 nuovi soggetti positivi e 2 guariti residenti fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica che «oggi nel setting fuori regione si segnalano: 4 nuovi casi di cui 1 deceduto dopo ricovero per causa violenta come segnalato dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, e 3 a domicilio».

Tra i fuori regione a domicilio sono stati conteggiati 3 casi indicati in precedenza come residenti.

L’Asp di Crotone comunica 21 nuovi soggetti positivi, un positivo noto spostato nel setting fuori regione. Un guarito del setting fuori regione.

L’Asp di Reggio Calabria comunica 9 soggetti positivi residenti fuori regione.