Emergenza Covid 19, a Spilinga salgono i contagi: positiva una coppia

Aumentano i casi di positività al Covid 19 nel territorio comunale di Spilinga. A comunicarlo è l’amministrazione comunale: «Si avvisa la cittadinanza – si legge in un breve messaggio – che, purtroppo, dobbiamo registrare altri due nuovi casi di positività al Covid-19 presenti sul territorio. Si tratta di una coppia, marito e moglie, che abita in una zona di Monte Poro, che comunque era già in isolamento volontario, avendo avuto contatti con soggetti positivi di altro Comune. A loro auguriamo una pronta guarigione, mentre raccomandiamo a tutti la giusta prudenza nel mantenere fede alle misure previste dalle normative nazionali». Giorni addietro – lo ricordiamo – era stata segnalata la ripresa dei contagi nel territorio con la registrazione di un nuovo caso di positività al coronavirus: si trattava di un giovane non residente che soggiorna in paese per le vacanze estive.