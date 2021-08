Covid: nuovo vax day per i cittadini di Rombiolo, Filandari e San Calogero

Altro vax day per i cittadini di Rombiolo, Filandari e San Calogero. L’appuntamento per la prossima giornata di vaccinazioni è per sabato 28 agosto nell’auditorium comunale di Rombiolo, dalle ore 14:30 alle 19.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per i minori di 18 anni non è obbligatoria la prenotazione, mentre è necessario che siano accompagnati da un genitore/tutore. Quest’ultimo deve essere munito da fotocopia del documento di riconoscimento allegato alla modulistica compilata.

Per i maggiorenni è invece obbligatoria la prenotazione, in qualunque centro vaccinale disponibile, effettuabile sulla piattaforma online http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it con tessera sanitaria. È necessario infatti presentarsi con la copia della conferma di avvenuta prenotazione e la relativa modulistica compilata, da consegnare all’accettazione prima della vaccinazione.