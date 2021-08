Asp Vibo, dovevano fronteggiare il Covid: 28 infermieri attendono ancora di essere assunti

Possiamo immaginare che inizialmente avrebbero dovuto svolgere normali mansioni, ma in un secondo tempo si è deciso di utilizzarli per fronteggiare la pandemia da Covid 19. Sta di fatto che la graduatoria definitiva, con tanto di valutazione finale dei titoli, è stata stilata dopo quasi un anno e mezzo rispetto alla presentazione delle domande. Tradotto il tutto: ancora non sono stati chiamati a lavorare negli ospedali del Vibonese. Parliamo dell’avviso pubblico per l’assunzione di nuovo personale infermieristico presso l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Il bando, per complessivi 29 posti disponibili a tempo determinato (da distribuire appunto tra i nosocomi della provincia), è stato infatti approvato con apposita delibera il 5 marzo del 2020, poi integrata con una seconda datata il giorno successivo, il 6 marzo. Termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al concorso – ricordiamo per soli titoli – l’11 marzo sempre dello stesso anno. Ma, ad oggi, nessuna assunzione da parte dell’Azienda è stata fatta. Seguiteci. [Continua in basso]

In questo arco temporale sono state protocollate, presso l’apposito ufficio dell’Asp, complessivamente 33 domande, incluse quelle di chi poi avrebbe fatto ricorso, che, seppur protocollate, non erano sono state assegnate ad alcun ufficio, «tanto meno a quello destinato ai concorsi». E così tra i tempi lenti della burocrazia, quelli previsti dalla legge in questi casi e pastoie di altro genere, la Commissione esaminatrice viene nominata un anno dopo, il 9 marzo di quest’anno, e solo il 3 giugno scorso ha potuto approvare una prima graduatoria di merito inserendo tutti i candidati le cui domande erano state trasmesse dal protocollo generale. Ma, alla luce dei ricorsi presentati (alcuni partecipanti non si sono ritrovati nella graduatoria di merito né altrove), la stessa Commissione si è nuovamente riunita il 13 luglio scorso ed ha redatto un nuovo verbale con il quale ha stabilito che «è corretto procedere alla valutazione di tutte le domande trovate» e, pertanto, ha predisposto un elenco con i nominativi dei 33 partecipanti, denominato “Elenco integrativo alle domande pervenute”. Alla fine, però, la Commissione, in virtù delle verifiche effettuate, ha definito che le domande da ammettere erano in tutto 28 e che i candidati da escludere erano quindi 5. È stata, pertanto, predisposta, a seguito della valutazione dei titoli dei candidati ammessi, una nuova e definitiva graduatoria, denominata “Graduatoria di merito integrata” che è andata così a sostituire quella precedente approvata il 3 giugno scorso, che è stata pertanto annullata.

La nuova graduatoria di merito, dunque, è quella che verrà utilizzata dall’Azienda per le assunzioni e che, proprio nella giornata di ieri, ha avuto il disco verde da parte del commissario straordinario dell’Asp Maria Bernardi con altra delibera, con cui – scrive il massimo responsabile della sanità vibonese – «recepisce e approva il verbale integrativoredatto il 13 luglio 2021 dalla Commissione esaminatrice per l’ammissione e la valutazione dei titoli dei candidati partecipanti all’avviso pubblico per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di 29 posti di collaboratore professionale sanitario-categoria D-infermiere, indetto con delibera il 5 marzo 2020 e integrato con una successiva il 6 marzo… ». La Bernardi, inoltre, chiarisce sempre nella sua delibera che «la graduatoria di merito in oggetto verrà utilizzata dall’Azienda per l’assunzione di personale infermieristico da utilizzare per fronteggiare la situazione emergenziale determinata dalla diffusione della pandemia, nonché per fare fronte ai propri fini istituzionali».

Tuttavia, l’assunzione in servizio degli aventi diritto (che a questo punto dovrebbe spettare a tutti i partecipanti, se si considera che i posti messi a bando sono in totale 29), scrive sempre il commissario dell’Asp, avverrà con «provvedimento successivo».