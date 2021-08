Covid, in Calabria 358 nuovi casi e 4 morti. Il dato nel Vibonese

Sono 358 i nuovi casi positivi al coronavirus in Calabria, di cui 18 nel Vibonese. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche 4 decessi (1 a Cosenza, 1 a Crotone e 2 a Reggio Calabria). Sono i 3529 tamponi effettuati. I guariti sono 111, mentre si registrano anche 7 nuovi ricoveri in area medica e uno in terapia intensiva.

I casi di oggi

I nuovi casi sono così suddivisi: 37 a Catanzaro, 127 a Cosenza, 132 a Reggio Calabria, 26 a Crotone, 18 a Vibo Valentia, 18 in altre regioni o Stati esteri.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 303 (20 in reparto, 3 in terapia intensiva, 280 in isolamento domiciliare); 10.489 guariti, 147 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1.145 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.096 in isolamento domiciliare); 23.381 guariti, 605 deceduti;

– Crotone: casi attivi 405 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 394 in isolamento domiciliare); 6.869 guariti, 103 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 2.249 (61 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.182 in isolamento domiciliare); 23.984 guariti, 354 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 333 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 323 in isolamento domiciliare); 5.646 guariti, 94 deceduti.

L’ Asp di Catanzaro comunica 38 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione, un nuovo ingresso in T.I. dell’AOU Materdomini appartenente all’Asp di Crotone che è stato caricato dalla stessa Asp;

L’ Asp di Cosenza comunica 130 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione;

L’ Asp di Crotone comunica 39 nuovi soggetti positivi di cui 13 migranti, un decesso del 23/08/2021 presso RSA e un ospedalizzato trasferito in rianimazione presso AOU Mater domini Germaneto.