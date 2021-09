Covid, in Calabria 298 contagi e sette morti. Il dato nel Vibonese

Nelle ultime 24 ore sono 298 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Calabria, a fronte di 3.846 tamponi analizzati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che riporta anche 7 morti (due dei quali sono relativi alle giornate del 25 e 26 agosto). Buone notizie sul fronte delle guarigioni: sono 243 nell’ultima giornata. [Continua in basso]

I contagi di oggi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 13, Cosenza 124, Crotone 23, Reggio Calabria 112, Vibo Valentia 12, altra regione o Stato estero 14.

I sette morti sono invece: 2 a Cosenza, 3 a Crotone e 2 a Reggio Calabria.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 256 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 228 in isolamento domiciliare); 10.609 guariti, 148 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1.346 (42 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.302 in isolamento domiciliare); 23671 guariti, 612 deceduti;

– Crotone: casi attivi 376 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare); 6990 guariti, 107 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 2.396 (84 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.305 in isolamento domiciliare); 24577 guariti, 359 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 338 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); 5.732 guariti, 95 deceduti.

L’Asp di Crotone comunica 37 nuovi positivi di cui 14 migranti e due decessi ospiti Rsa avvenuti in data 25/08/2021 e in data 26/08/2021.