Covid: 264 nuovi contagi in Calabria e 3 morti, un decesso nel Vibonese

Sono 264 i nuovi casi positivi al coronavirus in Calabria, a fronte di 3.472 tamponi analizzati. Si registrano inoltre 3 decessi nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Si conta poi un ricovero in più, mentre le terapie intensive registrano un -2. Buone notizie sul fronte delle guarigioni: oggi sono 155.



Nel Vibonese 33 nuovi contagi



I contagi delle ultime 24 ore sono così suddivisi: 0 a Catanzaro, 120 a Cosenza, 4 a Crotone, 102 a Reggio Calabria, 33 a Vibo Valentia e 5 da altra regione o Stato estero. I morti sono: due di Reggio e uno di Vibo.



I dati per ogni provincia



– Catanzaro: casi attivi 265 (18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 244 in isolamento domiciliare); 10625 guariti, 148 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1503 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1452 in isolamento domiciliare); 23760 guariti, 614 deceduti;

– Crotone: casi attivi 373 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); 7019 guariti, 108 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 2395 (88 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2300 in isolamento domiciliare); 24777 guariti, 361 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 335 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 327 in isolamento domiciliare); 5773 guariti, 96 deceduti.



L’Asp di Catanzaro comunica oggi 2 nuovi positivi di cui 1 fuori regione – un decesso in T.I. dell’AOU Mater Domini appartenente all’Asp di Vibo Valentia. L’Asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 123 nuovi casi di cui 2 residenti fuori regione”. L’ Asp di Crotone comunica: “Oggi 4 nuovi positivi e due migranti guariti”. L’ Asp di Reggio Calabria comunica: “Nr. 2 decessi di cui 1 Terapia intensiva”.