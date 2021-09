Coronavirus: Fabrizia in zona rossa, l’amarezza del sindaco

«L’Asp di Vibo Valentia ha inoltrato una nota al presidente della Regione Calabria chiedendo nell’immediatezza l’istituzione della “zona rossa” nel comune di Fabrizia». È quanto rende noto il sindaco di Fabrizia Francesco Fazio. «La suddetta nota specifica che è in atto un focolaio epidemiologico, in quanto risultano 38 cittadini contagiati da Covid-19, con un incremento negli ultimi otto giorni di 9 soggetti positivi, pari a 10,79 positivi per 1000 abitanti (il valore soglia è 2,5 positivi per 1000 abitanti). L’autorità di chiedere l’emissione della zona rossa compete alle Asp. Sono amareggiato e deluso per la decisione intrapresa da parte dall’Asp di Vibo Valentia e il sindaco non ha potere alcuno in questo processo di emissione. Il sottoscritto afferma Fazio – nelle proprie competenze ha emesso ordinanza in data 24 agosto, chiudendo impianti sportivi, piazze, parco giochi e obbligando i cittadini a utilizzare la mascherina all’aperto. Il sottoscritto ha collaborato ogni giorno con l’Asp di Vibo Valentia, sollecitando e chiedendo drive-in per tamponi in piazza, test a domicilio alle persone risultate positive al rapido e per i contatti diretti. Inoltre ho cercato di circoscrivere il contagio emettendo una miriade di ordinanze di quarantena e come risultato non mi aspettavo che in questo momento, quando i contagi iniziano a scendere, l’Asp di Vibo proponesse l’istituzione della zona rossa. I cittadini sono forti e anche questa volta Fabrizia ne uscirà vincente, perché a Fabrizia alla data odierna sono state vaccinate circa 1100 persone e inoltre in 330 hanno contratto il virus».

