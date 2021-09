Ufficio veterinario di Spilinga da rafforzare, l’appello del consigliere Pugliese

Pasquale Pugliese

Valorizzare e rafforzare l’ufficio veterinario di Spilinga mediante l’assunzione di nuovo personale medico. Questa la richiesta che il gruppo consiliare “Spilinga nel Cuore”, su iniziativa del consigliere comunale di minoranza Pasquale Pugliese, ha rivolto al sindaco. «Sul territorio comunale di Spilinga, da oramai oltre 20 anni, esiste un efficiente ed organizzato ufficio veterinario che, grazie soprattutto allo spirito di abnegazione dimostrato dai veterinari, è stato sempre considerato un fiore all’occhiello della sanità vibonese. Attesa la sua posizione all’interno dell’area del Poro, zona ove vi è il più alto numero di aziende agricole e di capi d’allevamento dell’intera provincia, l’ufficio – sottolinea Pugliese – rappresenta anche un imprescindibile centro di servizi per tutti gli operatori del settore. Nonostante ciò, il suddetto Ufficio, da qualche anno a questa parte, ha iniziato a registrare un considerevole calo del personale medico – veterinari dirigenti e convenzionati – per pensionamenti e trasferimenti. Infatti dai dieci medici veterinari inizialmente in servizio, l’ufficio conta oggi soltanto tre figure professionali di cui un medico dirigente e due convenzionati.



Peraltro l’unico medico dirigente rimasto, avente anche il ruolo di responsabile amministrativo, dovrebbe andare in pensione nei prossimi mesi di quest’anno. La suddetta carenza di personale medico sta comportando gravi disagi per tutti gli operatori e provoca un minore orario d’apertura al pubblico dell’ufficio poichè gli stessi medici, risultando impegnati a svolgere le mansioni di prevenzione e controllo presso le aziende, sono impossibilitati, di conseguenza, a svolgere le previste attività amministrative all’interno dell’ ufficio». Tutto ciò ad avviso del gruppo consiliare “Spilinga nel cuore”, potrebbe causare anche «problemi di sicurezza all’incolumità pubblica per l’impossibilità di controllare altri fenomeni legati alle malattie degli animali ed al randagismo». Da qui l’invito del consigliere Pasquale Pugliese – rivolto al sindaco di Spilinga, al prefetto di Vibo, al commissario alla sanità per la Regione Calabria, al direttore generale dell’Asp di Vibo, al responsabile del servizio veterinario dell’Asp di Vibo – ad attivarsi affinchè l’ufficio veterinario di Spilinga «non solo non venga smantellato ma, soprattutto, considerata l’alta utenza, venga valorizzato e rafforzato mediante l’assunzione di nuovo personale medico».