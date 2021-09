In piazza per il diritto alla salute: i cittadini di Nicotera pronti alla mobilitazione

Il comitato di protesta del cittadino, del quale fanno parte alcuni abitanti del comprensorio di Nicotera, ha organizzato una protesta pacifica che si svolgerà domani mattina a partire dalle 10.30 davanti alla sede dell’Asp di Vibo Valentia. «Sappiamo molto bene – è scritto nel comunicato – che le prestazioni sanitarie, per un bacino d’utenza di circa 20.000 abitanti, sono diventate nel tempo sempre più carenti, con ciò limitando gravemente il diritto all’assistenza sanitaria come prevedono i LEA e come prevede il Decreto Calabria bis del 20 dicembre 2020».

Il Comitato ha racchiuso in 4 punti le proprie richieste:

L’istituzione di un Punto di Emergenza Territoriale (118) stabile presso l’ospedale cittadino, assicurando un soccorso tempestivo in caso di urgenza ed emergenza e tenuto conto che gli attuali tempi d’intervento sono largamente superiori ai 20 minuti prescritti dalla legge.

stabile presso l’ospedale cittadino, assicurando un soccorso tempestivo in caso di urgenza ed emergenza e tenuto conto che gli attuali tempi d’intervento sono largamente superiori ai 20 minuti prescritti dalla legge. Il ripristino del servizio della guardia medica H24, conquistato con una memorabile battaglia di popolo, e di recente ridotto ad H12.

conquistato con una memorabile battaglia di popolo, e di recente ridotto ad H12. Il ripristino del servizio prelievi, passato da una media di 40 prelievi al giorno per cinque giorni alla settimana ad un massimo di 20 prelievi al giorno per tre giorni e incrementato di due unità il numero di operatori.

passato da una media di 40 prelievi al giorno per cinque giorni alla settimana ad un massimo di 20 prelievi al giorno per tre giorni e incrementato di due unità il numero di operatori. La riattivazione di Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Ecografia e centro autistico.

I promotori del comitato di protesta cittadino di Nicotera chiedono inoltre che venga nominato un coordinatore della struttura ospedaliera, che si provveda alla pulizia degli spazi esterni, diventati ricettacolo di rifiuti e che venga garantita un’adeguata manutenzione della struttura»