Covid, in Calabria 155 nuovi casi e 5 ricoveri in più. Il dato nel Vibonese

Trenta dei contagi sono relativi ad atra regione o Stato estero. Il bollettino della Regione oggi registra poi zero decessi e quasi trecento guariti

Sono 155 i nuovi casi Covid in Calabria, a fronte di 4.301 tamponi analizzati. Il bollettino della Regione registra oggi 0 decessi, 291 guariti e 5 nuovi ricoveri. I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +14, Cosenza +44, Crotone +9, Reggio Calabria +53, Vibo Valentia +5, altra regione o Stato estero +30.

La percentuale tamponi positivi è a 3,60% mentre i pazienti in rianimazione sono 18 (nessuna variazione rispetto a ieri). [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

casi attivi 213 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.937 (10.788 guariti, 149 deceduti). Cosenza: casi attivi 1579 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1527 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.948 (24.326 guariti, 622 deceduti).

casi attivi 1579 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1527 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.948 (24.326 guariti, 622 deceduti). Crotone: casi attivi 377 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.354 (7.245 guariti, 109 deceduti).

casi attivi 377 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.354 (7.245 guariti, 109 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2148 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.066 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.218 (25.844 guariti, 374 deceduti).

casi attivi 2148 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.066 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.218 (25.844 guariti, 374 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 217 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.046 (5950 guariti, 96 deceduti).

L’Asp di Vibo comunica, a seguito di verifiche, un soggetto positivo guarito nel mese di aprile 2021, recuperato dalle schede in archivio e registrato oggi su ISS.

