Covid Calabria: 128 nuovi positivi e 3 morti. Il dato nel Vibonese

Sono nove i nuovi casi positivi al coronavirus nel Vibonese, di cui due residenti fuori regione. Complessivamente, invece, in Calabria ci sono 128 nuovi contagi a fronte di 3.806 tamponi analizzati (tasso di positività al 3,36%). Tre i decessi, mentre tanti sono i guariti: 291. Lo riporta il bollettino odierno della Regione. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 4 in più nel reparti di area medica e meno 2 nelle terapie intensive. [Continua in basso]

I contagi di oggi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 29, Cosenza 12, Crotone 40, Reggio Calabria 27, Vibo Valentia 7, altra regione o Stato estero 13.

I morti riguardano invece 1 la provincia di Crotone e 2 quella di Reggio Calabria.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 244 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare); 10.899 guariti, 150 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1.479 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.432 in isolamento domiciliare); 24.772 guariti, 632 deceduti;

– Crotone: casi attivi 430 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 419 in isolamento domiciliare); 7.382 guariti, 111 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 1.853 (90 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.760 in isolamento domiciliare); 26.682 guariti, 382 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 116 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare); 6.077 guariti, 96 deceduti.

L’Asp di Catanzaro comunica 1 decesso in T. I. del Pugliese di un paziente appartenente all’ASP di Crotone; l’Asp di Cosenza comunica 13 nuovi soggetti positivi di cui 1 ricoverato residente fuori regione; l’Asp di Crotone comunica 47 nuovi soggetti positivi di cui 7 migranti. Un decesso comunicato dall’ASP di CZ di paziente ricoverato in T. I. presso AO Pugliese; l’Asp di Reggio Calabria comunica 30 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione; l’Asp di Vibo Valentia comunica 9 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione.