Covid, nelle scuole di Vibo parte il monitoraggio con test salivari agli alunni

Nell’ambito della campagna di screening predisposta dal ministero della Salute da quello dell’Istruzione, è stato definito nella giornata di oggi un Piano operativo per controllare la circolazione del Covid nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Vibo Valentia. Lo scopo è quello di intervenire in modo tempestivo, attraverso un monitoraggio continuo da effettuarsi nell’anno scolastico 2021/2022, così da mantenere la didattica in presenza. Le strutture individuate, da parte dell’Ufficio scolastico regionale, sono la scuola Murmura di Vibo Valentia e l’Amerigo Vespucci di Vibo Valentia Marina, con una popolazione di riferimento che interessa la fascia di età 6-14 anni. Per la definizione del Piano, tra gli altri, erano presenti il Commissario dell’Asp Maria Bernardi e le dirigenti scolastiche Tiziana Furlano e Maria Salvia. [Continua in basso]

Su chi e come verranno effettuati i tamponi

Ogni due settimane 151 alunni saranno sottoposti, previa acquisizione preventiva del consenso, a test salivare molecolare attraverso il prelievo con metodo Lollisponge (test molecolare su saliva) che sarà poi analizzato presso il laboratorio analisi dell’ospedale Jazzolino. I test, forniti dalla struttura commissariale del Generale Figliuolo, hanno la forma di un lecca- lecca dotato di una spugnetta che si imbeve di saliva e si richiude nella provetta.

Il Piano prevede che i tamponi vengano fatti inizialmente da personale sanitario dell’Asp su alunni volontari per un periodo iniziale di due mesi (fase di avviamento) e successivamente saranno le famiglie (fase di auto-raccolta) a raccogliere autonomamente i campioni e consegnarli nei punti di raccolta indicati.

Durante la fase di avviamento è prevista anche la formazione e la distribuzione di materiale illustrativo per guidare alunni e famiglie all’auto-gestione del prelievo nella seconda fase.

Come si effettua il test salivare lollisponge

Il prelievo di saliva è un metodo semplice, meno invasivo rispetto al tampone naso-orofaringeo ed è altamente attendibile nei risultati.

Il campione viene raccolto facendo impregnare di saliva all’alunno una spugnetta sterile presente nel kit, per almeno 60 secondi. Il prelievo deve essere effettuato appena sveglia a digiuno oppure a distanza di almeno 30 minuti dall’assunzione di cibo o bevande o dalla pulizia dei denti.

Il campione dovrà essere reinserito nella provetta originale avendo cura di non contaminarlo e di chiuderla correttamente e dovrà essere consegnato al personale scolastico dedicato per l’invio al laboratorio.

I risultati dei test negativi verranno comunicati, tramite mail ai genitori e al dirigente scolastico. In caso di test positivo i genitori saranno tempestivamente contattati telefonicamente ed il soggetto positivo dovrà essere posto in isolamento domiciliare/quarantena e seguire le istruzioni fornite dal Dipartimento di prevenzione. [Continua in basso]

Le sessioni, a cadenza di 15 giorni l’una dall’altra, avranno inizio a decorrere dal 28 settembre con il seguente calendario:

– 28 settembre

– 11 ottobre

– 25 ottobre

– 08 novembre

Il monitoraggio delle scuole sarà a tutti gli effetti un’azione di sanità pubblica e non costituirà requisito di accesso/esclusione alle attività didattiche.