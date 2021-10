Emergenza Covid, l’Azienda sanitaria di Vibo mette a punto il nuovo piano vaccinale

In corso le inoculazioni per gli immunodepressi ed entro la prima settimana di novembre saranno immunizzati 17mila ultrottantenni

L’Asp di Vibo Valentia punta a mantenere il primato di Azienda sanitaria con il maggior numero di somministrazioni di vaccino. Durante la prima campagna vaccinale si è infatti attestata tra le prime dieci in Italia. Un’organizzazione virtuosa che si intende replicare anche con la terza dose. [Continua in basso]

Il nuovo piano vaccinale

I dettagli del nuovo Piano Vaccinale anti Covid-19 rimodulatoalla luce delle recenti disposizioni ministeriali, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala biblioteca dell’Asp di Vibo, alla presenza della coordinatrice Antonella Giordano, del responsabile dell’attività amministrativa logistica delle vaccinazioni Nicola Nocera e il coordinatore aziendale infermieri vaccinatori Domenico Antonio Cirillo.

Terza dose ai soggetti fragili

La campagna vaccinale è già partita con la somministrazione della terza dose ai soggetti fragili e alle categorie a rischio. In particolare saranno vaccinati gli immunodepressi «Dai pazienti oncologici ai trapiantati», ha spiegato Giordano. Secondo step riguarderà gli over 80, a tal proposito la coordinatrice dell’Asp ha riferito che «saranno immunizzati per primi gli ospiti delle Rsa , direttamente nelle 22 residenze per anziani censite». Le attività si svolgeranno nei sette centri vaccinali attivi: Vibo Valentia, Nicotera, Filadelfia, Serra San Bruno, Ricadi, Pizzo e Tropea. [Continua in basso]

17mila ultraottantenni vaccinati

«Contiamo di immunizzare una popolazione di 17mila ultraottantenni – ha affermato Nocera – ed entro la prima settimana di Novembre completeremo la somministrazione della terza dose a tutti i soggetti fragili»