Covid, in Calabria 131 nuovi casi e calo dei ricoveri. I dati del Vibonese

Sono 131 i nuovi contagi registrati in Calabria nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 3.311 tamponi. Il tasso di positività si attesta dunque al 3,96%. È quanto riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche 2 morti e 182 guariti. Buone notizie sul fronte ricoveri: sono -7 nei reparti ordinari e -2 in terapia intensiva. Situazione stabile nel Vibonese, che conta oggi 8 nuovi casi positivi e in ospedale vede in totale 5 persone ricoverate. [Continua in basso]

I contagi di oggi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 10, Cosenza 60, Crotone 23, Reggio Calabria 25, Vibo Valentia 8, altra regione o Stato estero 5.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 146 (12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 131 in isolamento domiciliare); 11135 guariti, 156 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1320 (27 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1290 in isolamento domiciliare); 25522 guariti, 645 deceduti.

– Crotone: casi attivi 202 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); 7859 guariti, 114 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1107 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1038 in isolamento domiciliare); 28142 guariti, 394 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 114 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare); 6185 guariti, 99 deceduti.