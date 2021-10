Emergenza Covid, domenica a Tropea ulteriore giornata di vaccinazione

Prosegue nel territorio provinciale di Vibo Valentia la campagna di vaccinazione anti Covid-19 così come, peraltro, auspicato dall’Azienda sanitaria provinciale. L’amministrazione comunale di Tropea comunica, infatti, che domenica prossima, 17 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, presso la palestra comunale della cittadina tirrenica, si terrà un’ulteriore giornata di vaccinazione. «Si confida – sottolineano dal Palazzo di Città – in un’importante partecipazione alla campagna di vaccinazione, soprattutto da parte dei giovani e giovanissimi. Non abbassiamo la guardia. Gli importanti risultati raggiunti potrebbero essere gravemente compromessi. Si rammenta, inoltre, come l’introduzione del green pass obbligatorio comporti significative limitazioni per chi non è vaccinato. Attualmente – chiude l’amministrazione comunale – non si registrano casi di positività al Covid-19».