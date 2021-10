Covid, contagi in calo: in Calabria 94 nuovi positivi. Il dato nel Vibonese

Contagi in lieve calo in Calabria, secondo gli ultimi dati contenuti nel bollettino regionale: 94 i nuovi casi a fronte di 3.734 tamponi effettuati e nessun morto nelle ultime 24 ore. Sul fronte dei ricoveri, ne sono stati registrati uno in Rianimazione e due in reparto. Le guarigioni sono 60. A livello provinciale, i nuovi positivi sono così localizzati: 35 Reggio Calabria, 25 Cosenza, 19 Crotone, 10 Vibo e 3 Catanzaro, 2 fuori regione. [Continua in basso]

In Calabria, ad oggi, le persone risultate positive al Coronavirus sono 85.452, su un totale di tamponi eseguiti di 1.237.318. I morti sono in tutto 1.429 mentre i guariti 81.179. Questi sono i dati relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 85 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 77 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.393 (11.237 guariti, 156 deceduti). [Continua in basso]

Cosenza: casi attivi 1.276 (19 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.253 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.475 (25.826 guariti, 649 deceduti).

Crotone: casi attivi 240 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.119 (8.004 guariti, 115 deceduti). [Continua in basso]

Reggio Calabria: casi attivi 806 (55 in reparto, 7 in terapia intensiva, 744 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.140 (28.740 guariti, 400 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 259 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 253 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.319 (6.219 guariti, 100 deceduti).

L’Asp di Reggio Calabria comunica 36 nuovi soggetti positivi, di cui 1 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 26 nuovi soggetti positivi, di cui 1 fuori regione non più presente in Calabria.